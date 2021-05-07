شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: سموحة يستحق التعادل أمام الزمالك.. ونرغب فى شراء مصطفي فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة ، عن حزنه من الخسارة أمام الزمالك ، مشيراً إلى أن فريقه قدم مباراة جيدة وأضاع العديد من الفرص المثيرة خلال مجريات اللقاء، مؤكداً أن النتيجة العادلة لهذه المباراة هي التعادل بين الفريقين .

حقق الزمالك، فوزا ثمينا على سموحة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى ليرتفع رصيد الفائز إلى 44 نقطة فى صدارة الدورى، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 28 نقطة فى المركز السادس بجدول المسابقة.، وبادر الزمالك بالتقدم فى الدقيقة 18 عن طريق المغربى أشرف بن شرقى، بعدها بدقيقتين يتعادل مصطفى فتحى لسموحه، وفى الدقيقة 42 ينجح طارق حامد فى إعادة التقدم للزمالك من جديد.

وأضاف المدير الفني لسموحة خلال المؤتمر الصحفي للمباراة ، " بدأنا المباراة بشكل جيد جدا وضغط من ابعد مسافات وضيعنا فرص ، ولم يحالفنا التوفيق ، وقدرنا نتعادل بسرعة وكنا ند للزمالك والسيطرة تبادلت بينا وبين المنافس، ولعبنا ع المساحات خلف دفاع الزمالك".

وشدد أحمد سامي ، أن مصطفي فتحي لاعب الفريق والمعار من الزمالك ، على أنه لاعب كبير وأن الفريق يعتمد عليه بشكل اساسي ، مؤكداً أنه يرغب في شراء اللاعب بشكل نهائي من صفوف الأبيض .