شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن لتليفزيون الخليج 365: تغييرات كارتيرون غريبة.. وعودة مصطفى فتحى للزمالك ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام يكن، نجم الزمالك الأسبق، أن شيكابالا قائد الفريق الأبيض كان نجم مباراة الزمالك مع سموحة، ونجح في قيادة زملائه لحسم اللقاء مبكرا في الشوط الأول.

وحقق الزمالك، فوزا ثمينا على سموحة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى، ليرتفع رصيد الفائز إلى 44 نقطة فى صدارة الدورى، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 28 نقطة فى المركز السادس بجدول المسابقة.

وقال قائد الزمالك الأسبق، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه عمر الأيوبى، الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك أخطأ في التغييرات التى أجراها خلال الشوط الثانى، ومنحت سموحة فرصة الجرأة والهجوم وتهديد مرمى الزمالك، مؤكدا أن كارتيرون يدير بشكل خاطئ وإن كان الفوز سيغلق كل شيء من انتقادات.

وأشاد هشام يكن بروح طارق حامد وأدائه القوى، وكذلك المدافعين الذين نجحوا في التصدي لكل محاولات لاعبى سموحة للتهديف وإدراك التعادل.

وطالب مدافع الزمالك الأسبق من مسئولى القلعة البيضاء ضرورة التمسك بعودة مصطفى فتحى لاعب الزمالك من الإعارة في سموحة، مؤكدا أنه لاعب سوبر ووجوده لا غنى في قلعة ميت عقبة، خاصة أنه يقدم مستويات رائعة يجعله الأفضل لدعم منطقة الوسط الهجومى.