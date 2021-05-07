شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: استعادة الانتصارات والمصابين أهم مكاسب مباراة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد سامي قمصان، مدرب الأهلي، على أن الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف مهم جدا، لأنه من الجيد العودة للانتصارات، مشيرا إلى أن "اللاعبين كانوا مضغوطين في الفترة الماضية بسبب لعب مباراة كل 3 أيام ومع ذلك استعدينا كويس واستطعنا أن نفصل اللاعبين، بخلاف أن الفوز يمنحنا ثقة قبل مباراة الزمالك".

وقال في تصريحات لقناة الأهلي إن الضغط يؤثر على كل اللاعبين في كل دوريات العالم مثل برشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وهو واقع من الصعب تجاهله وعلينا التعامل معه، مطالبا أي شخص لديه خبرات في التعامل مع ضغط المباريات أن ينقلها لهم لأنه من الصعب لعب مباراة كل 3 أيام، كما أنه يعرضنا للإصابات ولكن نحاول إيجاد حلول من خلال التدوير الجيد وتجهيز اللاعبين.

وأوضح: "نقدر مشاعر جماهير الأهلي ولكن اللاعبين بشر ويجب مراعاة ضغط القرارات، بدليل أن أحمد الشناوي أكد أن توالي المباريات تؤثر على قرارات الحكام".

أكمل: "لا يوجد شخص بعيد عما يحدث في أي مكان بفضل السوشيال ميديا ومن الصعب تجاهلها ولكن نحاول فصل اللاعبين عنها وعلى الجماهير عدم اغفال دور اللاعبين في الفترة الماضية".

وأضاف: "من الإيجابيات في مباراة الاتحاد السكندري بخلاف الفوز عودة اللاعبين المصابين مثل بدر بانون وأيمن أشرف، مع اقتراب عودة علي معلول وجونيور أجايي بخلاف تقديم أكثر من لاعب مستوى جيد مثل محمود وحيد وصلاح محسن".