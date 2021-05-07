شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة أهلاوية..محمد رمضان يسجل فى أسوان ليتوج الاحمر بطلا لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 114 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907

ففى 16 أغسطس 1991، توج النادى الأهلى بكأس مصر على حساب فريق أسوان بهدف دون رد سجله محمد رمضان برأسية رائعة فى الدقيقة السادسة من الشوط الأول، ليتوج بلقب هداف المسابقة برصيد 4 أهداف، أدار المباراة الحكم محمد حسام الدين فى آخر مبارياته التحكيمية، كان الأهلى قد صعد على حساب الزمالك فى نصف النهائى بهدفين دون رد سجلهما محمد رمضان، وكان قد تخطى فى الأدوار الأولى كلا من الشمس فى الدور الأول 2-1، ثم المصرى بهدف دون رد فى الدور الثانى بهدف ربيع ياسين، ثم الاتحاد السكندرى بنفس النتيجة بهدف محمد رمضان فى ربع النهائي.

بينما بدأ اسوان إنجازه بتخطى الكروم السكندرى فى الدور الأول بركلات الترجيح، ثم على جمهورية شبين فى الدور الثانى بهدف دون رد سجله الحكم الدولى السابق عصام عبدالفتاح، ثم فجر كبرى المفاجآت وأخرج غزل المحلة بركلات الترجيح فى ربع النهائي، ثم منتخب السويس فى نصف النهائى بهدف طه العارف فى الوقت الإضافي.

وجاء تشكيل الاهلى فى المباراة النهائية بقيادة شوقى عبدالشافى مكونا من: ثابت البطل "كابتن الفريق" (اخر مباراة رسمية له)، علاء عبدالصادق، ضياء السيد، محمود صالح، محمد سعد، ربيع ياسين، تامر حفنى (بدر رجب)، هادى خشبة، علاء ميهوب، محمد رمضان، وكرم مرسى (أيمن شوقي)

بينما كان تشكيل أسوان فى المباراة النهائية بقيادة مشير عثمان مكونا من : على يحيى، أنور سيد، حجاج سعد، أيمن عبدالله، محمد نور، تودى حسن، عصام عبدالفتاح، طه العارف (عبدالحليم حافظ)، حازم عبدالله، حمدى حمدان (محمد رجب)، وهشام عبدالمنعم.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.