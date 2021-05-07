شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت تانى مرة.. البنا يحافظ على هيبة التحكيم فى لقاء الأهلي والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة – الاتحاد السكندري X الأهلي الجولة الـ 20 للدوري الممتاز

النتيجة – فوز الاهلى 2/1

المساعد الأول – سمير جمال

المساعد الثاني – هاني خيرى

الحكم الرابع الدولي – مجدى خاطر

ثنائي الـ" VAR" - وائل فرحان مساعد - محمد يوسف

للمرة الثانية ينجح البنا في الإبقاء على هيبة التحكيم بعد أن سيطر بشكل جيد على اللقاء من البداية كان على موعد في اجتياز الاختبارات التى تعرض لها فعاليات المباراة.

ضربت كانت كابينة الـ" VAR" موعد بالتدخل طبقا للبروتوكول عندما اكدت قرار البنا بركلة جزاء صحيحة للأهلي في الدقيقة 52 كما تدخل الـ"VAR" بشكل جيد في الغاء هدف للأهلي في الدقيقة 62 من عند المساعد الثاني الذى طبق البرتوكول باستمرار اللعب حتى نهاية الهجمة ولكنه لم أشار بصحة الهدف ومن خلال التواصل بين البنا والكابينة عبر "الكوميكيشن سيستم" تم إلغاء الهدف وكان القرار صحيح كما التواصل تم بشكل اسرع من ذي وهذا جيد في التعاون بين الفار والحكم.

بذل البنا جهدا بدنيا كبيرا خلال إدارته للمباراة محاولا إيجاد مكان مناسب لكن تواجد في طريق الكرة ومحيط اللعب حتى ان الكرة لكنه حرص الحكم على ان يكون موجود دائما في الميعاد كما تابع الهجمات المرتدة السريعة بشكل جيد.

كان الحكم على موعد بالتدخل بالصافرة واحتساب 32 مخالفة على الفريقين في تقدير جيد أبرزها عندما تدخل الـ" VAR" ليؤكد قرار الحكم بركلة جزاء على سيد البلد في الدقيقة 52، سمح الحكم بالالتحام المشروع التنافس العادل على الكرة طبقا للقانون.

أشهر الحكم البطاقة صفراء لثنائي الاتحاد داميون لوى وعمار حمدى مقابل انذار وحيد للأهلي من نصيب بدر بانون فى الوقت الذى تغاضى البنا عن 3 بطاقات أخرى لكنه اعتبرها التحام مشروع طبقا للسياسية التى ادار بها اللقاء..لكن حافظ الحكم على هدوئه مما جعل هناك قناعة بقراراته الفنية والإدارية.

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد خلال المباراة وأشاروا على 6حالات تسلل خلال المباراة وان كان يؤخذ على المساعد الثاني انه أشار بصحة هدف الأهلي الثالث ولكن الفار الغى القرار في تدخل رائع من الكابينة كما تعاون الثنائي مع الحكم الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون وسمحوا باستمرار في أكثر من هجمة مؤثرة.

سيطر على المنطقة الفنية بشكل جيد وتعامل مع الأجهزة بهدوء وخبره وتعاون مع الحكم إدارة اللقاء طبقا للقانون.