شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: سندخل معسكر للقمة من السبت.. ونراهن على روح وشخصية الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فريق حقق فوزا مهما على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، لاسيما وأن واجه فريق لديه رتم عالي في الأداء ، ونحاول عبور مرحلة ليست سهلة وكان لدينا افضلية في المباراة

قال في تصريحات لقناة الأهلي إن فريقه يستعيد جهود عدد من لاعبينه مع مرور الوقت حيث سيعود بعد 7 أيام عنصر او اثنين وبعد مباراة الزمالك وصن داونز هناك عنصرين آخرين وهو ما يمنحنا قوة والمرحلة الماضية شهدت بعض الأمور نحاول غلقها ونحاول ختمها بأفضلية في عدد النقاط.

تابع: كل التركيز على المرحلة القادمة والفريق سيدخل معسكر تحضيري بدءا من السبت ونختم المرحلة بمواجهة الزمالك من أجل التحدي لمرحلة جديدة ضد صن داونز بالبطولة الإفريقي، مضيفا: نستعد بشكل جيد لمباراة الزمالك من أجل تحقيق نتيجة جيدة في ختام هذه المرحلة قبل مواجهة صن داونز.

أشار: في بعض الأوقات لا نكون الأعلى فنيا وهناك فروق مختلفة ولكن بروح الأهلي وإصرار اللاعبين وعزيمتهم نستطيع تعويض أمور كثيرة رغم الغيابات المؤثرة ولكن نراهن على الروح والشخصية وهي من تصنع الفارق.

استطرد عبد الحفيظ: سنغلق الصفحة مباراة الاتحاد السكندري ولدينا 4 أيام قبل مواجهة الزمالك، وهذه أول مرة نشتم فيها نفسنا بالحصول على يوم زيادة قبل أي مواجهة، ونستعد لختام مرحلة مهمة قبل مواجهتي صن داونز.