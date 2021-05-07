شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر لحكم مباراة الزمالك: "اعدلوا واتقوا الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الحكم محمد الحنفي الذي أدار مباراة فريقه ضد الزمالك بالجولة العشرين من عمر الدوري، والتي انتهت بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف.

قال عامر عبر حسابه على فيس بوك: "حدث ما توقعناه والكابتن محمد الحنفي تغاضي عن احتساب ضربة جزاء صحيحة من طارق حامد لصالح عبد الكبير الوادي في بداية المباراة".

وتابع: "فوضنا أمرنا لله ، وماينفعش اللي بيحصل ده لأن هذا هو التدمير الحقيقي لكرة القدم، اعدلوا واتقوا الله يا تلغوها وتوفروا علينا حرقة الدم".



فرج عامر

وحقق الزمالك فوزا ثمينا على سموحة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى ليرتفع رصيد الفائز إلى 44 نقطة فى صدارة الدورى، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 28 نقطة فى المركز السادس بجدول المسابقة.