شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحفاظ على فوز الزمالك.. محمد عواد فارس مباراة القلعة البيضاء وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، بلقب فارس مباراة القلعة البيضاء، أمام سموحة، فى المباراة التى أقيمت مساء الخميس، بعد مساهماته بقيادته للفريق الأبيض للفوز على الموج الأزرق، بهدفين مقابل هدف، ليحافظ للزمالك على تصدر قمة الدورى

وكتب الحساب الرسمى لنادى الزمالك، عبر حسابه على تويتر: "فارس مباراة الليلة هو حارسنا محمد عــــواد".





وحقق الزمالك فوزا ثمينا على سموحة بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس، على استاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى، بادر الزمالك بالتقدم فى الدقيقة 18 عن طريق المغربى أشرف بن شرقى، بعدها بدقيقتين يتعادل مصطفى فتحى لسموحه، وفى الدقيقة 42 ينجح طارق حامد فى إعادة التقدم للزمالك من جديد.

بتلك النتيجة يؤمن الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 44 نقطة، جمعها بعد خوض 20 مباراة، متفوقا على الأهلي بفارق 5 نقاط، حيث يحتل الأحمر المركز الثاني برصيد 40 نقطة لكنه خاض 18 مباراة فقط، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 28 فى المركز السادس بعدما خاض 20 مباراة.