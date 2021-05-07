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قفشة نسر مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - حصل النجم محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، على لقب نسر مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، التى أقيمت مساء أمس الخميس، وقيادته للقلعة الحمراء لاستعادة الانتصارات المحلية والفوز بهدفين مقابل هدف، لصالح زعيم الثغر.

قفشه
قفشه

وكتب الحساب الرسمى للنادى الأهلى، عبر حسابه على تويتر: "نسر المباراة هو لاعبنا محمد مجدى قفشة".

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ونجح فريق الأهلى فى استعادة نغمة الانتصارات بعد فترة من التعثّر المحلي، واستطاع المارد الأحمر تحقيق فوزا مُثيرا على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الـ20 لبطولة الدورى المصرى.

الأهلى دخل المباراة وسط ظروف صعبة بسبب النتائج السيئة الفترة الماضية، فقد تعادل مع الجونة بهدف لمثله ثم خسر من غزل المحلة فى الجولتين الماضيتين على التوالي.

سجل ثنائية الأهلي، بدر بانون ومحمد مجدى قفشة، فيما سجل هدف الاتحاد محمد صباحى، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 40 نقطة فينا تجمّد رصيد الاتحاد عند 29 نقطة ويتراجع للمركز السادس فى جدول الدورى المصرى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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