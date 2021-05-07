شكرا لقرائتكم خبر عن العربى القطرى يتفق مع على زين على إعارته لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق نادى العربى القطرى مع على زين نجم منتخب مصر لكرة اليد، المحترف فى صفوف الشارقة الإماراتى، على الاستعارة حتى نهاية الموسم. ومن المقرر أن يوقع زين على عقود الإعارة خلال ساعات للمشاركة فى كأس قطر وكأس الأمير.

وكشف طارق محروس، المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى مسبقا، عن تلقى ثنائى الفريق أسامة الجزيرى ومحمود نعمان عرضين من الوكرة القطرى والكويت الكويتى على التوالى لاستعارتهما لآخر الموسم. وقال محروس إنه لم يبت حتى الآن فى العرضين حتى يتعرف على القرار النهائي من جانب مجلس إدارة النادى.

كما أشار محروس فى تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن عرض العربى القطرى الخاص بإستعارة إبراهيم المصرى لم يصل رسميا.

فيما يستعد على زين إلى المشاركة مع الفراعنة فى أولمبياد طوكيو المقبلة بعدما ظهر بمستوى أكثر من رائع فى بطولة العالم التى إستضافتها مصر يناير الماضى.