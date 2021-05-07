شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات خالدة.. حسام حسن يحتفل بأول أهدافه مع الزمالك بعد رحيله من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مفيش فرحان فالدنيا زى الفرحان بأهدافه".. مع الاعتذار للعندليب عبد الحليم حافظ، سنضطر للتعديل قليلا على أغنيته التاريخية والشهيرة عندما نتحدث عن النجاح فى كرة القدم، فأسعد لحظة تمر على لاعب كرة القدم فى المستطيل الأخضر هى لحظة تسجيل الهدف، لذا يخرج أغلب اللاعبين عن شعورهم ويلجأون لطرق غريبة وعجيبة، للتعبير عن هذه الفرحة، وربما تكون بعض الطرق مثيرة للجدل.

بطل الفرحة اليوم حسام حسن نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، بعد ما نجح فى احراز أول اهدافه مع القلعة البيضاء بعد انتقاله إليه عقب رحيله عن الأهلى ، فى موسم 2000 ، بالقميص الأبيض فى شباك المقاولون العرب.

انتقل حسام حسن، نجم الأهلى ومنتخب مصر، إلى صفوف نادى الزمالك فى موسم 2000. حسام حسن سجل فى موسمه الأول مع الزمالك 7 أهداف واستطاع أن يعيد الدورى من الأهلى للقلعة البيضاء بفارق 8 نقاط عن الأحمر. ولعب العميد مع الزمالك حتى عام 2004، وشارك فى 68 مباراة وسجل 40 هدفاً.