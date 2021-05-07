شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدوري بعد إقامة 4 مباريات يوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتربع الثلاثي أشرف بن شرقي مهاجم نادي الزمالك، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وعمر كمال لاعب فريق المصري البورسعيدي على عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز ، وذلك بعد إقامة 4 مباريات يوم الخميس في الجولة العشرين في بطولة الدوري المصري، حيث استضاف الزمالك نظيره سموحة علي استاد القاهرة الدولي ، فيما واجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري فى استاد الإسكندرية ، بينما واجه انبي نظيره غزل المحلة ، وواجه بيراميدز فريق وادي دجلة .

وجاء الثلاثي أشرف بن شرقي مهاجم نادي الزمالك، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وعمر كمال لاعب فريق المصري البورسعيدي في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري 2021، برصيد 10 أهداف، وفي المركز الثاني، حل الثنائي محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، حسام حسن مهاجم سموحة وفي رصيد كل لاعب منهما 9 أهداف إلى الآن.

فيما حل الثنائي أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، ويوسف إبراهيم أوباما لاعب نادي الزمالك، في المرتبة الثالثة من جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2021 وفي جعبة كل لاعب منهما 8 أهداف ، وفي المركز الرابع، حل الثنائي رزاق سيسيه، مهاجم فريق الاتحاد السكندري، وعمر جمال مهاجم طلائع الجيش، وفي جعبة كل لاعب منهما 7 أهداف .