شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. الزمالك يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الزمالك تصدر جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب انتهاء مباريات أمس الخميس، حيث واجه الفريق الأبيض سموحة، بينما استضاف الاتحاد السكندرى نظيره الأهلى، والتقى بيراميدز وداى دجلة، وفى الختام مباراة غزل المحلة ضد إنبى.

الزمالك يهزم سموحة 2 /1 ويؤمن صدارة الدورى

حقق الزمالك، فوزا ثمينا على سموحة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى ليرتفع رصيد الفائز إلى 44 نقطة فى صدارة الدورى، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 28 نقطة فى المركز السادس بجدول المسابقة.

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 44 نقطة بينما جاء الاهلى فى المركز الثانى برصيد 40 نقطة وفى المركز الثالث بيراميدز برصيد 34 نقطة وفى المركز الرابع المصرى البورسعيدى 32 نقطة.



