شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: خشيت تكرار سيناريو المقاولون أمام سموحة.. ولم أقصد التقليل من أوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسى باتريس كارتيرون المديرالفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إن الفوز على سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، بنتيجة 2 / 1، كان فوزًا صعبًا، خاصة فى ظل رغبة الفريق السكندرى فى تحقيق الفوز.

أضاف كارتيرون خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، إن المباراة كانت "مفتوحة" بين الفريقين، وكان بإمكان الزمالك تسجيل أكثر من هدفين إلا إن سوء التوفيق وقف حائلاً دون ذلك.

تابع المدير الفنى للزمالك، إنه كان يخشى من تكرار سيناريو مواجهة المقاولون العرب أمام سموحة، ويقتنص الفريق السكندرى نقطة التعادل فى الوقت الأخير من اللقاء، معربًا عن سعادته بحماس اللاعبين ورغبتهم فى تحقيق الفوز.

أردف: "قولت للاعبين قبل المباراة مش عاجبتي الهدوء اللي بتبدأوا بيه وده كان سبب نرفزة الملعب بين اكتر من لاعب في الشوط الاول، وبالنسبة لاوباما كان الفترة الأخيرة بعيدًا عن مستواه، ووجوده على الدكة ليس تقليل منه، بل رسالة إننا ننتظر منه الأكثر.

وحقق الزمالك فوزا ثمينا على سموحة بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الخميس، على استاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى، بادر الزمالك بالتقدم فى الدقيقة 18 عن طريق المغربى أشرف بن شرقى، بعدها بدقيقتين يتعادل مصطفى فتحى لسموحه، وفى الدقيقة 42 ينجح طارق حامد فى إعادة التقدم للزمالك من جديد.