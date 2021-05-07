شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلى فى نهار رمضان.. ويعسكر قبل القمة بـ48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض تدريبات الفريق في الرابعة عصر اليوم الجمعة استعدادا لمباراة الأهلي المقرر لها يوم الإثنين المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأخطر الجهاز الإداري اللاعبين بموعد التدريبات في الرابعة عصرا وفق قرار الفرنسي كارتيرون الذي قرر استئناف التدريبات دون الحصول على راحة.

وقال الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك: "سنبدأ الاستعداد للقمة بداية من اليوم الجمعة بخوض تدريبات استشفائية لمعالجة الإرهاق البدني للاعبين.. وسندخل معسكر مغلق بداية من غد السبت استعدادا للمباراة".

وحقق الزمالك فوزا ثمينا على سموحة بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، أمس الخميس، على استاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى، بادر الزمالك بالتقدم فى الدقيقة 18 عن طريق المغربى أشرف بن شرقى، بعدها بدقيقتين يتعادل مصطفى فتحى لسموحه، وفى الدقيقة 42 ينجح طارق حامد فى إعادة التقدم للزمالك من جديد.

بتلك النتيجة يؤمن الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 44 نقطة، جمعها بعد خوض 20 مباراة، متفوقا على الأهلي بفارق 5 نقاط، حيث يحتل الأحمر المركز الثاني برصيد 40 نقطة لكنه خاض 18 مباراة فقط، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 28 فى المركز السادس بعدما خاض 20 مباراة.

فيما حقق الأهلى الفوز على الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس، باستاد الإسكندرية فى الجولة الـ20 لبطولة الدورى المصرى.

سجل ثنائية الأهلى، بدر بانون ومحمد مجدى أفشة، فيما سجل هدف الاتحاد محمد الصباحى، ونجا الأهلى من "لعنة" اللحظات الأخيرة التى اكتوى بها أكثر من مرة الفترة الماضية، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 40 نقطة فينا تجمّد رصيد الاتحاد عند 29 نقطة ويتراجع للمركز السادس فى جدول الدورى المصرى.