طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة صلاح محسن

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة صلاح محسن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن صلاح محسن لاعب الفريق تعرض للإصابة بالتواء في كاحل القدم، خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري.
وأضاف أبو عبلة أن اللاعب اشتكى من آلام الكاحل، ومن ثم تم استبداله للحفاظ عليه وتجهيزه للمرحلة المقبلة، وأوضح أن صلاح سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات السبت المقبل بشكل طبيعي.
يذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 20 من مباريات الدوري الممتاز.