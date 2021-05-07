شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة صلاح محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن صلاح محسن لاعب الفريق تعرض للإصابة بالتواء في كاحل القدم، خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري.

وأضاف أبو عبلة أن اللاعب اشتكى من آلام الكاحل، ومن ثم تم استبداله للحفاظ عليه وتجهيزه للمرحلة المقبلة، وأوضح أن صلاح سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات السبت المقبل بشكل طبيعي.

يذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 20 من مباريات الدوري الممتاز.