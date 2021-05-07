شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: كنا كويسين حتى ضربة الجزاء ودفعت بسيسيه المصاب للعودة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام حسن، مدرب نادى الاتحاد السكندرى، أن الفريق قدم أداء طيبا أمام الأهلى في المباراة التي فاز فيها على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، في إطار الجولة العشرين من الدوري المصري.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلى والاتحاد: "قدمنا أداء طيب وكنا ماشيين بشكل كويس حتى ضربة الجزاء اللى اتحسبت للأهلى معرفش هي صحيحة ولا لأ، بس الكورة مش مستهلة أننا نرتكب هذا الخطأ خاصة أن الكرة ليست خطرة ودا خطأ فردي أثر على الفريق كله".

وأضاف حسام حسن: "بنلاعب الأهلى فريق كبير وكل المعطيات والإمكانيات في صالح الأهلى ضد الاتحاد، وكنت أتمنى عدم الدفع بسيسه المصاب علشان الإصابة متزيدش علشان المباريات القادمة، وحاولنا الرجوع في المباراة وكل اللاعبين اللى نزلت قدمت المطلوب ولكن المباراة انتهت وهنفكر في القادم".

واستعاد فريق الأهلى ذاكرة الانتصارات بعدما حقق فوزا هاما على الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد الإسكندرية فى الجولة الـ20 لبطولة الدورى المصرى.

سجل ثنائية الأهلى، بدر بانون ومحمد مجدى أفشة، فيما سجل هدف الاتحاد محمد الصباحى، ونجا الأهلى من "لعنة" اللحظات الأخيرة التى اكتوى بها أكثر من مرة الفترة الماضية.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 40 نقطة فينا تجمّد رصيد الاتحاد عند 29 نقطة ويتراجع للمركز السادس فى جدول الدورى المصرى. وعاد الأهلى للانتصارات بعد التعادل مع الجونة ثم الخسارة من غزل المحلة فى الجولتين الماضيتين.