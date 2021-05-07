شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يهزم الكهرباء بثلاثية وديا استعدادا للبنك الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الإسماعيلى وديا على الكهرباء أحد أندية المظاليم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التى جمعتهما مساء الخميس على ملعب أحد الفنادق .

وكرر الدراويش انتصاره بنفس النتيجة بعد الفوز على الجونة أمس بثلاثية مقابل هدف بالدورى المحلي.

ويستعد الفريق للقاء البنك الأهلي يوم الأثنين القادم باستاد بتروسبورت في إطار الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المحلى.

ثلاثية الإسماعيلى سجلها كل من الناميبي بنسون شيلونجو هدفين ومحمد عادل هدف.

بدأ الفريق بتشكيل ضم..محمد صبحى حارس مرمى رضوان شريفي – مصطفى الزنارى – أحمد كاستيلو – مصطفى فارس في الدفاع -محمود دونجا-محمد عادل – عمر الوحش -محمد الشامى – ارى بابل في الوسط، شيلونجو في الهجوم.

على مقاعد البدلاء شارك كل من.. محمد نصر، نادر رمضان، محمد بيومى، زياد طارق، باهر المحمدى،أحمد مصطفى، حسين السيد، محمد سليمان، مروان شوقي.

الودية شهدت لفيف من الحضور على رأسهم على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية وعماد سليمان المشرف على الفريق إضافة للمهندس تامر موسى ومحمد إبراهيم عبد الرحيم عضوا مجلس الإدارة.