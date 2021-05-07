شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز محمد صلاح.. «مو» يوجه رسالة للجماهير بعد تتويجه بجائزة لوريوس الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، عدة رسائل عقب الفوز بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي التي تُمنح هذه الجائزة لمنظمة أو رياضي يستخدم منصته لتقديم مساهمة إيجابية لصالح المجتمع.

وقال: «مرات عديدة يفوز لاعبو كرة القدم بجوائز ويشكرون جماهيرهم تلقائيًا. هذه المرة، سأخصص هذه الجائزة، ليس فقط لجمهوري، ولكن لجميع عشاق الرياضة الآخرين في جميع أنحاء العالم».

لقد كان العام الماضي تذكيرًا قاسيًا للغاية بحقيقة أن الرياضة، بما في ذلك كرة القدم، لا شيء بدون مشجعين. يمكن استبدال كل شخص في عالم الرياضة- إلا المشجعون«.

«كان عام 2020 عامًا صعبًا للغاية على العديد من المستويات وللكثير من الأشخاص حول العالم. تم إبعاد بعضنا عن عائلاتنا وأصدقائنا، وفقد البعض الآخر أحبائهم. نحتاج أن نتعلم من هذه التجربة، وأن ندعم بعضنا البعض ونبذل قصارى جهدنا للتطلع إلى الأمام».

بعد حصوله على جائزة عام 2021، قال مهاجم ليفربول: «أنا فخور جدًا باختياري من قبل أكاديمية لوريوس لجائزة الإلهام الرياضي».

الفائزون السابقون بالجائزة هم الفريق الأولمبي للاجئين ونجم اتحاد كرة القدم الأميركي ج.

كما أعرب يورجن كلوب عن رد فعله على فوز اللاعب المصري بالجائزة. وعلق مدرب الريدز قائلاً: «عندما تفكر في محمد صلاح، فإنك تفكر أولاً وقبل كل شيء في لاعب كرة قدم متميز، وهداف رائع وصاحب فنيات خارق وشاب حسن المظهر على الأرجح».

«ما لا تراه وما لا تعرفه- ربما إذا لم تكن ملمًا بالتفاصيل- هو شخص الجيد، وإذا قلت إنه يعد كشخص أفضل من كونه لاعبًا، فقد تكون قادرًا على تخيل أي نوع من اللاعبين هو».

«لذا، تهانينا لمحمد الذي يستحق هذه الجائزة بجدارة. جائزة كبيرة أخرى بالنسبة لك، فردي، أعلم أنه بدون وجود أشخاص آخرين عادة في الرياضة، لا يمكنك الفوز بجوائز فردية. في هذه الحالة، إنها جائزتك وحدك. مبروك مرة أخرى، تستحق ذلك بجدارة».