شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. احتفال قفشة وموسيماني خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد لقاء الأهلي والاتحاد السكندري الذي أقيم مساء الخميس، وانتهى بفوز الأول بهدفين لهدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021، لقطة طريفة بين موسمياني، المدير الفني لفريق الأهلي ولاعبه محمد مجدي قفشة الذي سجل الهدف الثاني في شباك محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد.

الأهلي والاتحاد السكندري

وعقب تسجيل قفشة الهدف الثاني توجه اللاعب إلى مدربه في المنقطة الفنية واحتفل معه بطريقة أفريقية سواء بسلام اليدين أو الحركات الأفريقية المعتاد ظهورها في الملاعب الأفريقية والمصرية.

الأهلي والاتحاد السكندري

ترتيب هدافي الدوري المصري:

1- أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك 10 أهداف

1- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 10 أهداف

1-عمر كمال لاعب المصري 10 أهداف

2- حسام حسن مهاجم فريق سموحة 9 أهداف

2- محمد شريف مهاجم الأهلي 9 أهداف

3-يوسف أوباما لاعب الزمالك 8 أهداف

3- أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار لصفوف سيراميكا 7 أهداف

4- عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش 6 أهداف

5-أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 5 أهداف