شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: حسين الشحات طلب عدم إكمال مباراة الأهلي والاتحاد .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي ، عن سعادته بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 20 من مباريات الدوري الممتاز.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «قدمنا مباريات جيدة خلال الفترة الماضية ولم نحقق الفوز في بعضها، ولكن اليوم سجلنا هدفين وكنا قريبين من زيادة حصيلة الأهداف، ونجحنا في حصد 3 نقاط مهمة». وأضاف: «عندما تقدمنا بهدفين في الوشط الثاني امتلكنا ثقة أكبر في أنفسنا ونجحنا في تسجيل هدف ثالث، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل».

وأوضح أنه كان في طريقه لاستبدال محمد مجدي أفشة لمنحه راحة، ولكن خروج صلاح محسن بسبب الإصابة غير حساباته الفنية، مؤكدًا أن استبدال حسين الشحات جاء بناء على طلب اللاعب.

وأكد المدير الفني للأهلي أن ياسر إبراهيم قدم مستوى متميزًا في مباراة اليوم واستبداله والدفع بأيمن أشرف جاء من أجل تجهيز الأخير العائد من الإصابة قبل مباراة الزمالك المقبلة في الدوري، وأيضا مباراتي صن داونز في ربع نهائى دوري أبطال إفريقيا. وأشار موسيماني إلى أن استبدال محمد هاني اليوم جاء من أجل الحفاظ على اللاعب من الإيقاف بسبب الإنذارات.

وأوضح أن صلاح محسن حصل على فرصته اليوم ونفس الأمر بالنسبة لمروان محسن الذي ظهر بشكل جيد ومعه محمد الشناوي وعمرو السولية وأليو ديانج. وأشاد المدير الفني للأهلي بالمستوى الذي قدمه محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق في مباراة الاتحاد، مؤكدًا أنه قدم أداءً مبهرًا.

وانتقل موسيماني للحديث عن أسباب عدم البدء بمحمد شريف منذ بداية المباراة، مؤكدًا أن الأمر يعود لرؤية فنية تخص برنامج مباريات الفريق الذي يشهد ضغطًا خلال الفترة المقبلة. وأكد المدير الفني أنه حزين بسبب استقبال الفريق هدفًا في الدقائق الأخيرة من المباراة، وهو ما يبرهن على قلة تركيزنا في الأمتار الأخيرة من المباراة.

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي ظهر بشكل مميز جدًا في الشوط الثاني، الذي شهد إحراز هدفين بعد أن فتح المنافس خطوطه، ولكن هذا لا يعني أننا لم نقدم مستوى جيدًا في الشوط الأول الذي لم يشهد تسجيل أهداف