شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: مخرج مباراة الزمالك وسموحة «أهلاوي متحيّز».. والسبب طارق حامد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الإعلامي خالد الغندور، إعادة مخرج مباراة الزمالك وسموحة، بعد قيام الأخير بإعادة لقطة سقوط مهاجم الفريق السكندري داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع طارق حامد.

وقال الغندور عبر شاشة قناة الزمالك:" مخرج مباراة الزمالك وسموحة أهلاوي ومتحيز".

واكمل:" لا أدري لماذا أصر على اعادة لقطة طارق حامد أكثر من مرة عقب قرار محمد الحنفي باستمرار اللعب وعدم وجود ركلة جزاء".

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين مقابل هدف، بمنافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.