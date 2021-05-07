شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو: الفوز على الاتحاد السكندري أعاد الهدوء للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد معتز إينو، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن الفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاتحاد السكندري، سيعيد الثقة للاعبين.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الفوز على الاتحاد السكندري أعاد الهدوء للنادي الأهلي قبل مباراة القمة امام الزمالك، المقرر لها الإثنين المقبل».

وأضاف :«هذا الفوز سيعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل مباراة القمة، وذلك بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في المباريات الماضية».

وأوضح:«أداء الأهلي في الشوط الثاني كان أفضل من الشوط الأول، وهذا بسبب الروح الكبيرة للاعبين».

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات الأسبوع العشرون من مسابقة الدوري الممتاز.