شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثالث مرة.. موسيماني يتفوق على حسام حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي في التفوق على حسام حسن، نظيره في الاتحاد السكندري، للمرة الثالثة.

وحسم الأهلي مباراته على حساب الاتحاد السكندري بملعب الأخير بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة رقم 20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح موسيماني في التفوق على حسام حسن من جديد للمرة الثالثة في تاريخ مواجهات الطرفين.

والتقى الطرفان للمرة الأولى في نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي وفاز الأهلي بقيادة المدير الفني الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف.

وفي الدور الأول للدوري هذا الموسم تجدد تفوق موسيماني على حسام برباعية أهلاوية في الشباك السكندرية.

ويكرر موسيماني التفوق ويقود الأهلي للفوز على اتحاد «حسام» بهدفين مقابل هدف بلقاء الليلة.