شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق يهاجم ثلاثي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد الأداء الذي ظهر عليه خلال مباراة سموحة.

وكان الزمالك حقق الفوز على سموحة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع العشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«فرجاني ساسي، لغز كبير، اللاعب مازال بعيدا عن مستواه الفني منذ أكثر من مباراة».

وأضاف :«فرجاني ساسي، كان دائمًا هو محور أداء نادي الزمالك حيث يربط بين الدفاع والهجوم، وتراجع مستواه في الفترة الأخيرة، أثر بالسلب على أداء الفريق الأبيض».

وكما انتقد صديق، مروان حمدي، مهاجم الزمالك، حيث قال :«مروان، معندوش ثقة في نفسه وخايف من التعامل مع أي كورة تصل له، وهذا ما ظهر جليا في المباريات التي شارك بها».

واشار :«التونسي حمزة المثلوثي، لاعب ضعيف فنيا فهو لم يقدم الإضافة الحقيقية الزمالك، أول مرة أشوف ظهير أيمن لا يلعب أي كرة عرضية طوال اللقاء».