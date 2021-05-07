شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2021 .. أشرف بن شرقي يسقط عرش محمد شريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترتيب هدافي الدوري المصري تغير نسبيا بعد الجولة العشرين من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2020- 2021، خاصة بعدما سجل أشرف بن شرقي هدفا في شباك سموحة اعتلى به قمة الهدافين برفقة أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وعمر كمال لاعب المصري البورسعيدي.

1- أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك 10 أهداف

1- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 10 أهداف

1-عمر كمال لاعب المصري 10 أهداف

2- حسام حسن مهاجم فريق سموحة 9 أهداف

2- محمد شريف مهاجم الأهلي 9 أهداف

3-يوسف أوباما لاعب الزمالك 8 أهداف

3- أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار لصفوف سيراميكا 7 أهداف

4- عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش 6 أهداف

5-أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 5 أهداف

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزا هاما على نظيره الاتحاد السكندري قبل لقاء القمة الأثنين المقبل، بهدفينن لهدف يصل بهما إلى النقطة 40، خلال اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب ستاد الإسكندرية معقل زعيم الثغر ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2020- 2021.

وترتيب الدوري المصري 2021 تغير نسبيا سواء في صراع المقدمة أو الوسط، خاصة بعد ابتعد الزمالك بالمقدمة ووصل للنقطة 44، وصحح الأهلي مساره في الدوري الممتاز وحصد 3 نقاط بفوزه على الاتحاد السكندري، ووصل للنقطة 40.

1- الزمالك 44 نقطة – خاض 20 لقاء

2- الأهلي 40 نقطة – خاض 18 لقاء

3- بيراميدز 34 نقطة – خاض 20 لقاء

4- المصري البورسعيدي 32 نقطة – خاض 20 لقاء

5-الاتحاد السكندري 29 نقطة – خاض 20 لقاء

6-سموحة 28 نقطة – خاض 20 لقاء

7- سيراميكا كليوباترا 27 نقطة – خاض 20 لقاء

8-إنبي 27 نقطة – خاض 19 لقاء

9- غزل المحلة 24 نقطة – خاض19 لقاء

10-مصر المقاصة 26 نقطة – خاض 19 لقاء

11- الجونة 25 نقطة – خاض 20 لقاء

12- طلائع الجيش 32 نقطة – خاض 20 لقاء

13-الإسماعيلي 20 نقطة – خاض 20 لقاء

14-المقاولون العرب 20 نقطة – خاض 20 لقاء

15-أسوان 20 نقطة – خاض 19 لقاء

16- البنك الأهلي 18 نقطة – خاض 20 لقاء

17- وادي دجلة 16 تقطة – خاض 20 لقاء

18-الإنتاج الحربي 12 نقطة – خاض 20 لقاء

وتقدم الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بهدف بدر بانون من نقطة الجزاء بعدما احستب حكم اللقاء محمود البنا خطأ لصالح مروان محسن عند الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني، لينجح اللاعب المغربي في تسجيل الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 51.

وعند الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني عزز محمد مجدي قفشة تقدم المارد الأحمر بعدما استقبل الكرة العرضية من حسين الشحات ليسددها الأول برأسه في شباك محمد صبحي.

وانتهى الشوط الأول بين الأهلي والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي خلال اللقاء المقام بينهما على أرض ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020 -2021.

وجاء الخطورة الأولى للنادي الأهلي خلال لقاء الاتحاد السكندري عند الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول بعد التسديدة الصاروخية الذي أطلقها أليو ديانج ولكن محمد صبحى تصدى لها قبل دخول الكرة شباكه.

وحاول الاتحاد السكندري الضغط على دفاعات الأهلي من المنطقة الأمامية لمهاجمي زعيم الثغر وحتى الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول نجح الفريق صاحب الأرض من فرض كلمته ولكن دون خطورة.

وحتى الدقيقة 25 فشل الأهلي في تشكيل أي خطورة على مرمى الاتحاد السكندي. وسدد عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لصفوف زعيم الثغر صاروخية من الجانب الأيمن للنادي الأهلي تصطدم في شباك الشناوي من الخارج.

وأهدر حسين الشحات الهجة الوحيدة لفريقه في الشوط الأول بعدما انفرد بحارس الاتحاد السكندري بتمريرة محمد مجدي قفشة عند الدقيقة 37 ليضع الكرة خارج الشباك بشكل غريب.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة فريق الاتحاد في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأفشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: صلاح محسن ومروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من على لطفي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد شريف ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام.