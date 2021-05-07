الشباب والهلال.. من يطيح بالآخر عن كرسي الصدارة؟

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ويسخن تعادل الفريقين في النقاط أجواء المباراة أكثر، حيث يملك كل منهما 48 نقطة تربعا على إثرها على صدارة الفرق، فيما يتراجع الشباب خطوة عن الهلال في المركز الثاني بفارق الأهداف.
ويبدو أن هذه الليلة ستكون ليلة فك الارتباط بين الفريقين والتشابه في عدد مرات الفوز والتعادل والخسارة.
وكانت المباراة تأجلت عن موعدها السابق بسبب ارتباط الهلال بالمشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا والذي أنهاه بتأهل صعب إلى دور الـ16 في المجموعة التي استضافها بالرياض، حيث تأهل عن طريق الحصول على أفضل مركز ثان مما أحدث هزة كبيرة وسط النادي أسفرت عن إعفاء المدرب البرازيلي المؤقت روجيرو ميكالي من مهمته وتسليم المهمة رسميا للمدرب البرتغالي جوزيه مورايس، حيث ستكون مواجهة اليوم هي الأولى للمدرب مورايس الذي سبق له الإشراف على تدريب الشباب من قبل.
ويدرك المدير الفني للشباب، الإسباني كارلوس هيرنانديز الصورة التي سيكون عليها الهلال وسعيه لمسح الصورة المهزوزة التي كان عليها في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وتلقيه هزيميتن ثقيلتين أمام استقلال دوشنبه الطاجيكستاني وشباب الأهلي دبي، لذلك سيرمي بكل أسلحته لمنع الهلال من العودة على حسابه، فيما يأمل مورايس في بداية قوية تدخله قلوب جماهير الهلال بتحقيق فوز يضمن به الصدارة.
ويعتمد الشباب على محترفين مميزين في مقدمتهم الأرجنتيني ايغر بانيغا وهداف الفريق كريستيان جوانكا (15 هدفا) والبرتغالي فابيو مارتنيز، وفي الهلال، هداف البطولة حتى الآن، الفرنسي بافيتيمبي قوميز برصيد 18 نقطة، والبيروفي فابيو كاريلو.
قبل المواجهة:
- آخر مباراة للشباب انتهت بفوزه 4/ 1 على الباطن، فيما خسر الهلال 0/ 2 أمام الاتحاد.
- فوز أي منهما يضمن له الصدارة بفارق 3 نقاط عن الآخر مع تبقي 4 جولات على النهاية.
- خاض الهلال خلال التوقف مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
- التقيا في دوري المحترفين 20 مرة، فاز الهلال 2 مرة، مقابل 4 للشباب، وتعادلا 4 مرات.
- يعاني الهلال من غياب نجميه سالم الدوسري وسلمان الفرج.
- رقميا يتعادل الفريقان في عدد مرات الفوز (14 مرة) والتعادل (6) والخسارة (5).
- يتفوق الشباب في الهجوم بتسجيله 51 هدفا مقابل 45 للهلال.
- يتفوق الهلال في الدفاع بفارق هدف، حيث تلقى 22 هدفا مقابل 23 هدفا في الشباب.
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