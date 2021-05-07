شكرا لقرائتكم خبر الشباب والهلال.. من يطيح بالآخر عن كرسي الصدارة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في لقاء أشبه بالنهائي الفوز فيه يعادل 6 نقاط على الورق، يستضيف الشباب في معقله على ملعب الأمير خالد بن سلطان، نظيره الهلال في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ 26 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسخن تعادل الفريقين في النقاط أجواء المباراة أكثر، حيث يملك كل منهما 48 نقطة تربعا على إثرها على صدارة الفرق، فيما يتراجع الشباب خطوة عن الهلال في المركز الثاني بفارق الأهداف.

ويبدو أن هذه الليلة ستكون ليلة فك الارتباط بين الفريقين والتشابه في عدد مرات الفوز والتعادل والخسارة.

وكانت المباراة تأجلت عن موعدها السابق بسبب ارتباط الهلال بالمشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا والذي أنهاه بتأهل صعب إلى دور الـ16 في المجموعة التي استضافها بالرياض، حيث تأهل عن طريق الحصول على أفضل مركز ثان مما أحدث هزة كبيرة وسط النادي أسفرت عن إعفاء المدرب البرازيلي المؤقت روجيرو ميكالي من مهمته وتسليم المهمة رسميا للمدرب البرتغالي جوزيه مورايس، حيث ستكون مواجهة اليوم هي الأولى للمدرب مورايس الذي سبق له الإشراف على تدريب الشباب من قبل.

ويدرك المدير الفني للشباب، الإسباني كارلوس هيرنانديز الصورة التي سيكون عليها الهلال وسعيه لمسح الصورة المهزوزة التي كان عليها في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وتلقيه هزيميتن ثقيلتين أمام استقلال دوشنبه الطاجيكستاني وشباب الأهلي دبي، لذلك سيرمي بكل أسلحته لمنع الهلال من العودة على حسابه، فيما يأمل مورايس في بداية قوية تدخله قلوب جماهير الهلال بتحقيق فوز يضمن به الصدارة.

ويعتمد الشباب على محترفين مميزين في مقدمتهم الأرجنتيني ايغر بانيغا وهداف الفريق كريستيان جوانكا (15 هدفا) والبرتغالي فابيو مارتنيز، وفي الهلال، هداف البطولة حتى الآن، الفرنسي بافيتيمبي قوميز برصيد 18 نقطة، والبيروفي فابيو كاريلو.

قبل المواجهة:

