شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يدافع عن قراراته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يكن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد نادماً على إشراك سيرجيو راموس وإيدن هازارد العائدين من الإصابة في التشكيلة الأساسية.

ولم يلعب القائد راموس، منذ 16 مارس/آذار بعد إصابته مرتين متتاليتين، إضافة إلى إصابته بفيروس كورونا، لكنه شارك في التشكيلة الأساسية بجانب هازارد لاعب تشيلسي السابق والذي لعب منذ البداية للمرة الثانية فقط في آخر ثلاثة أشهر، كما شارك الظهير الأيسر فيرلان مندي بعد غياب ثلاثة أسابيع.

واضطر زيدان للاعتماد على خطة 3-5-2 مثل مباراة الذهاب وأجبره غياب داني كارفخال ورفائيل فاران، للإصابة، على إشراك المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في غير مركزه في الناحية اليمنى.

ودافع زيدان عن قراره الفني لكنه اعترف بأن فريقه استحق الخسارة. وقال: «المركز المفضل لفينيسيوس هو الجناح الأيسر لكنه يستطيع أيضاً اللعب في الناحية اليمنى وكان يجب عليّ إعادة تنظيم الفريق بهذه الطريقة، لكنني أفضل التركيز على ما قدمه لاعبو فريقي طوال هذا الموسم وليس الليلة فقط.

طريقتنا كانت واضحة ولعبنا العديد من المباريات بهذه الطريقة لكن اليوم خسرنا الكثير من المواجهات الفردية وكنا نفتقر لشيء ما. حاولنا لكنها كانت مباراة صعبة».