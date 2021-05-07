شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينجو من فخ الاتحاد السكندرى بثنائية بانون وأفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الأهلى ذاكرة الانتصارات بعدما حقق فوزا هاما على الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الإسكندرية فى الجولة الـ20 لبطولة الدورى المصرى.

سجل ثنائية الأهلى، بدر بانون ومحمد مجدى أفشة، فيما سجل هدف الاتحاد محمد الصباحى، ونجا الأهلى من "لعنة" اللحظات الأخيرة التى اكتوى بها أكثر من مرة الفترة الماضية.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 40 نقطة فينا تجمّد رصيد الاتحاد عند 29 نقطة ويتراجع للمركز السادس فى جدول الدورى المصرى.

وعاد الأهلى للانتصارات بعد التعادل مع الجونة ثم الخسارة من غزل المحلة فى الجولتين الماضيتين.

ولعب الأهلى بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمود وحيد - أليو ديانج - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات و مروان محسن.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالي: محمد صبحي، داميون لوى ومحمود رزق وهشام صلاح والسيد سالم وخالد الغندور ومروان عطية وأحمد مانجا وعمار حمدى وعبد السميع وإيمانيول أوكوي.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة نشطة من الفريقين، وأن كانت الغلبة للأهلى الذى ضغط بقوة عن طريق أفشة والشحات وصلاح ومروان محسن، وإن كان الضغط الأهلاوى قد افتقد الدقة واللمسة الأخيرة.

عاب على الأهلى عدم التركيز فى إنهاء الهجمة بشكل قوى فى ظل رعونة لاعبيه تارة، والتمركز الدفاعى الجيد من لاعبى الاتحاد السكندرى تارة أخرى.

بعد سيطرة دون ترجمة لأهداف من جانب الأهلى ظهر الاتحاد فى أرض الملعب، وبدأ زعيم الثغر يستحوذ على مجريات وسط الملعب ويشكّل خطورة.

اعتمد الاتحاد فى نشاطه على جهود نجمه عمار حمدى وإيمانويل أوكوى، وتعرض محمد هانى لأصابه بسيطة تلقى على أثرها العلاج فى أرض الملعب وإستكمل المشاركة فى المباراة.

وأهدر حسين الشحات، فرصة تسجيل هدف للأهلى فى الدقيقة 38 بعدما تلقى الشحات فرصة من أفشة لكن الشحات مررها بجوار القائم بسنتيمترات. وشهدت الدقائق لأخيرة محاولات مُستمرة من الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهى هذا الشوط بالتعادل السلبى.

الشوط الثانى

جاءت بداية الشوط الثانى حماسية ومؤثرة من جانب الأهلى وضغط بقوة بشكل أسفر عن ضربة جزاء صحيحة نتيجة عرقلة مروان محسن سدد منها بدر بانون الهدف الأول للأهلى فى الدقيقة 50.

ولم يهدأ الأهلى بعد هدف بانون وواصل الضغط ومن جملة رائعة جاء هدف الأهلى الثانى حيث مرر عمرو السولية كرة جيدة إلى حسن الشحات الذى رفع عرضية مُتقنة من ناحية اليمين تسلّمها محمد مجدى أفشة بشكل جيد ولعبها برأسها فى شباك محمد صبحى حارس الاتحاد فى الدقيقة 55.

بعد الثنائية نشط أداء الاتحاد وحاول العودة للمباراة لكن من هجمة مرتدة سجل الأهلى هدفاً بقدم بدر بانون لكن محمود البنا ألغى الهدف بعد اللجوء لتقنية الفار بداعى التسلل.

وأجرى موسيمانى تغييرا ثنائيا بنزول طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف بدلاً من حسين الشحات وياسر إبراهيم.

وهدأ الأهلى بشكل واضح الأمر الذى منح الفرصة للاتحاد لأن يشن هجمات على مرمى محمد الشناوى خاصة مع نزول فوزى الحناوى لاعب زعيم الثغر.

وخرج صلاح محسن للإصابة وشارك وليد سليمان بدلاً منه فى الدقيقة 81، قبل أن يدفع المدير الفنى بتغيير ثنائى بنزول محمد شريف وأكرم توفيق بدلاً من مروان محسن ومحمد هانى.

وشهدت الدقائق الأخيرة هجوم من الفريقين وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل هدف ثالث ، ويتواصل الهجوم من الفريقين إلى أن ينجح محمد الصباحى فى تسجيل هدف أول للأتحاد فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع إلى أن ينتهى اللقاء بفوز الأهلى بهدفين لهدف.