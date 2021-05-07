ملف الخميس.. شكوى فرج عامر من ركلة جزاء لسموحة.. وجائزة جديدة لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الخميس:

طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة صلاح محسن أمام الاتحاد

فرج عامر: حدث ما توقعناه.. الحكم تغاضى عن ركلة جزاء ضد طارق حامد

غزل المحلة يواصل نتائجه الإيجابية بالفوز على انبي

حسام حسن: أهدرنا التقدم وخسارة الأهلي كانت ضارة لنا

الأهلي يكشف.. كيف يستعد للزمالك وصنداونز؟

موسيماني يتحدث عن.. أسباب غير فنية للتبديلات.. واحباط الدقيقة الأخيرة

كارتيرون: عدم مشاركة أوباما أساسياً رسالة لكل لاعبي الزمالك

مدرب سموحة: نريد شراء مصطفى فتحي.. والنتيجة العادلة كانت التعادل مع الزمالك

وزير الرياضة يوجّه مراكز الشباب باستقبال المواطنين لتلقي لقاح كورونا

أرسنال يودع.. يونايتد وفياريال إلى نهائي الدوري الأوروبي

بيراميدز يُزيد أوجاع دجلة بثلاثية في الدوري

هداف الدوري.. بنشرقي ينضم لصدارة عمر وسمير

رسميا.. محمد صلاح يفوز بجائزة عالمية جديدة

الزمالك يصعد أزمة دوري 99 وقرارات اتحاد اليد للأولمبية