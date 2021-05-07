طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة صلاح محسن أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أحمد أبو عبلة، إن لاعب فريقه صلاح محسن تعرض للإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مشاركته أمام الاتحاد.

وأشار رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، خلال تصريحات صحفية له عقب المباراة، إلى أن اللاعب اشتكى خلال المباراة من آلام في الكاحل لذا تم استبداله للحفاظ عليه وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأتم رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، تصريحاته بالتنويه إلى أن صلاح محسن سيكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق في التدريبات بصورة طبيعية بداية من السبت القادم.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الاتحاد السكندري خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري.