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غزل المحلة يواصل نتائجه الإيجابية بالفوز على انبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

فاز غزل المحلة على إنبي بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت مساء الخميس ضمن الجولة الـ20 من دوري we المصري على ستاد المحلة.

وتعرض مهاب ياسر لاعب إنبي للطرد بشكل مبكر ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وأحرز عيد أحمد هدف الفوز للمحلة في الدقيقة 26.

ورفع المحلة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب وبفارق نقطتين فقط عن المصري صاحب المركز الرابع.

واستمرت النتائج الإيجابية لغزل المحلة بعدما حقق المفاجأة بالفوز على الأهلي في الجولة الماضية بهدف تظيف أيضًا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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