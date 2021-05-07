حسام حسن: أهدرنا التقدم وخسارة الأهلي كانت ضارة لنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري بأنه لا يعلم إن كانت ركلة الجزاء التي حصل عليها الأهلي في مباراة الفريقين صحيحة، لكنه اعتبر خطأ لاعبه غير مبرر، ونفى أن تكون خسارة الأهلي الماضية تصب في مصلحة فريقه.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة من الأهلي 2-1: "بدأنا بشكل جيد في الشوط الأول، وكان يمكن في الشوط الثاني أن تصبح فرص المكسب قريبة، لكن فوجئنا بضربة الجزاء، كانت كرة غريبة بداية من منتصف الملعب، ولا أعلم مدى صحتها لكن مهما كان فالتعامل كان خاطئ مع أنها لم تكن بها خطورة كبيرة".

وتابع: "قمنا بكل التغييرات بما في ذلك المصاب سيسيه، وكنت أتمنى أن يبقى مرتاحًا حتى لا تزداد إصابته".

وأضاف :"كل المعطيات وكل الإمكانات الداخلية والخارجية في صالح الأهلي، وأبارك للأهلي وبالنسبة لنا هي مباراة وسنتجاوزها لنفكر فيما هو قادم".

وواصل: "لم يكن هناك أي فرص للأهلي في الشوط الأول، والفرصة الوحيدة التي أتت لعمار حمدي كانت ستصنع الفارق، وفي نفس الوقت الفرصة التي حصل عليها الأهلي من ركلة جزاء فرقت في المباراة".

واختتم قائلًا :"البعض تصور ان ظروف الأهلي بالخسارة من المحلة في صالحنا ولكن بالعكس هذه الظروف كانت ضدنا خاصة وان لاعبو الأهلي كانو لديهم رغبه قوية للخروج من هذه الكبوة فالاهلي فريق كبير ويمتلك خبرات كبيرة وهذه الخبرات ساهمت في فوزه اليوم".