الأهلي يكشف.. كيف يستعد للزمالك وصنداونز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فريقه يستعد لمواجهة الزمالك يوم الاثنين المُقبل في قمة الدور الثاني بمسابقة الدوري ضمن منافسات الجولة 21.

وفي تصريحات لقناة الأهلي قال عبد الحفيظ :"نتمنى إنهاء المرحلة الحالية بصورة طيبة في مباراة الزمالك، حتى نغلق كل الفترة الحالية بحلوها ومرها وننظر للأمام".

ويتصدر الزمالك مؤقتاً برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل الفوز بهما يمنحه الصدارة بفارق نقطتين عن الأبيض.

وأضاف عبد الحفيظ :"ندخل معسكر تحضيري لمباراة الزمالك بداية من الجمعة، لأول مرة نستنشق أنفاسنا بصورة طبيعية، أمامنا 4 أيام قبل المباراة على غير العادة".

وتابع مدير الكرة بالأهلي :"لدينا لاعبين مؤثرين وأصحاب خبرات، وسنستعيد لاعب أو اثنين من الغائبين قبل مواجهة الزمالك".

وأنهى عبد الحفيظ :"بعد مواجهة الزمالك سنتفرغ تماماً لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبين مواجهتي صنداونز سنستعيد لاعبان أخران من الغائبين، وهذا يمنحنا قوة إضافية".