موسيماني يتحدث عن.. أسباب غير فنية للتبديلات.. واحباط الدقيقة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن التبديلات التي قام بها في مواجهة الاتحاد السكندري لم تكن بناء على وجهة نظر فنية، قائلًا أن هدف الدقائق الأخيرة كان محبطًا بالنسبة له.

وقال موسيماني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب الفوز على الاتحاد 2-1: "مر علينا وقت صعب، لقد لعبنا بشكل جيد في السابق ولم نفز، وأحيانًا الأداء الجيد مع عدم الفوز يكون له تأثير سلبي ويفقد الفريق الثقة في النفس".

وتابع: "سجلنا الهدف الأول ثم الثاني، وهناك هدف ثالث لم يحتسب لأنه تسلل، وعندما تسجل هدفين الفريق يكون من الناحية النفسية مستقر بحيث يكون لديه القدرة على لعب الكرة والتمرير ويكون لدينا القدرة على القيام بتبديلات غير فنية".

وشرح سياسته في التبديلات خلال المباراة، قائلًا :"لم يكن هناك حاجة إلى اخراج ياسر إبراهيم، لكن أيمن أشرف عائد من فترة غياب وكان لابد أن يشارك مهما كنت النتيجة ليحصل على الثقة قبل مواجهة الزمالك وصنداونز، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد هاني لأنه لو حصل على بطاقة صفراء لتعرض للإيقاف".

وأضاف :"ونفس الأمر بالنسبة لصلاح محسن الذي لعب أساسيًا، ومروان محسن ومحمود وحيد، والسولية لعب بشكل جيد بجانب ديانج، وكان يجب أن نمنح الراحة لأفشة في دقائق من المباراة لكن إصابة صلاح أفسدت الخطة وطاهر عندما يشارك كبديل يصنع الفارق، وحسين الشحات طلب عدم اكمال المباراة لذلك منحته راحة ولحسن الحظ النتيجة كانت في صالحنا".

وواصل :"لكن في بعض الأحيان عندما نفعل شيء كهذا ولا نفوز يقول لنا الناس لماذا أبقيت شريف على مقاعد البدلاء؟ ولماذا خرج الشحات؟ لكن يجب أن نفعل كل هذا بسبب ضغط المباريات".

وأبدى ضيقه من الهدف الذي استقبله فريقه، قائلًا :"الهدف في الدقيقة الأخيرة أحبطني لأنني كنت أحب أن أخرج بنتيجة 2-0 والهدف أتى في أخر دقيقة وهذا يعني أننا فقدنا تركيزنا في نهاية اللقاء".