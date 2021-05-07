كارتيرون: عدم مشاركة أوباما أساسياً رسالة لكل لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أنه تذكر مباراة فريقه التي تعادل خلالها مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق، وخشي تكرار الأمر أمام سموحة.

وفاز الزمالك بصعوبة على سموحة بنتيجة (2-1) ليعود إلى الانتصارات بعد تعادلين أمام المقاولون وبيراميدز.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال كارتيرون :"حققنا فوزاً صعبة في مباراة مفتوحة، سعيد جداً بالنقاط الثلاث، وكان بإمكاننا تسجيل الهدف الثالث".

وأضاف المدرب الفرنسي :"تذكرت سيناريو المقاولون وتعادلنا في الدقائق الأخيرة، لكننا نجحنا في النهاية في الحفاظ على الانتصار حتى النهاية، وهزمنا فريق قوي لم يخسر سوى مرتين".

وتابع كارتيرون :"كان من الممكن أن تحدث مشكلة بسبب الحكم الرابع، أردت إجراء تغيير خامس بنزول محمد عبد الشافي أمام أحمد فتوح، لكن الحكم استأنف اللعب مباشرة".

وأنهى كارتيرون :"عدم مشاركة أوباما وجلوسه على الدكة رسالة لكل اللاعبين بأن أي لاعب يمكن أن يكون بديلاً، لكن في الوقت نفسه كونه لا يبدأ أساسياً لا يُقلل منه".