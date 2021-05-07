مدرب سموحة: نريد شراء مصطفى فتحي.. والنتيجة العادلة كانت التعادل مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أشاد المدير الفني لفريق سموحة، أحمد سامي، بلاعب الزمالك المعار لصفوفه مصطفى فتحي، مبديًا رغبتهم في شرائه.

وهُزم سموحة بهدفين مقابل هدف أمام الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري؛ حيث سجل هدف الفريق السكندري لاعبه مصطفى فتحي.

وأضاف سامي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"مصطفى فتحي لاعب كبير ونعتمد عليه بشكل أساسي وفخور به ونريد شرائه من الزمالك"، مشيراً إلى أن فريقه تميز في الكرات المرتدة:"بنعملها منظمة".

وأشار المدير الفني لفريق سموحة، إلى أن الزمالك يمتلك لاعبين يشكلون فوارق فردية له مثل شيكابالا الذي وصفه باللاعب الكبير، مضيفاً:"كذلك بنشرقي وأوباما حين شارك في اللقاء".

وتابع سامي:"بدأنا المباراة بصورة جيدة وضغطنا على الزمالك وأهدرنا فرص ولم يكن هناك توفيق واستطعنا التعادل سريعاً وكنا ندًا للزمالك وتبادلنا السيطرة معه والنتيجة العادلة كانت التعادل".

وأتم مدرب سموحة تصريحاته بالتنويه إلى أن فريقه لعب على المساحات الموجودة في خلف دفاعات الزمالك، مشيراً إلى أن الزمالك يُعاني من ضغط المباريات وهو ما تأثر به أمامهم.