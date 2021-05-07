وزير الرياضة يوجّه مراكز الشباب باستقبال المواطنين لتلقي لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

وجّه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كافة مديري مديريات الشباب والرياضة في جميع محافظات الجمهورية بالاستعداد التام لتنفيذ مبادرة لفتح مراكز الشباب أمام المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووفقًا لظروف كل محافظة.

انطلقت فعاليات المبادرة بقيام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان، حيث تم الإعلان عن فتح عدد من مراكز شباب الفيوم أمام المواطنين لتلقي اللقاح المطور ضد فيروس كورونا، ووجهت مديرية الشباب والرياضة بالفيوم الدعوة للمواطنين لتسجيل بياناتهم بمراكز الشباب استعدادًا لتلقي اللقاح من خلال فريق عمل متكامل من وزارة الصحة.

وأوضح صبحي أن تلك المبادرة ترتكز على تكامل جهود مؤسسات الدولة، والتعاون البناء من أجل خدمة أبناء مصر في كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى كونها إحدي المبادرات التي تحقق محورًا رئيسيًا من استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في إتاحة مراكز الشباب أمام المواطنين في ضوء تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مراكز الشباب المنتشرة داخل نجوع وقرى ومدن مصر تحت أمر وزارة الصحة المصرية لتخصيص أماكن بها كمراكز طبية لتلقي المواطنين لقاح كورونا، مشيرًا إلى استكمال دور مراكز الشباب فى خدمة المواطنين خلال تلك الأزمة والذي انطلق مع تداعيات جائحة كورونا بمصر.

ووصل عدد مراكز الشباب بمحافظة الفيوم التي تم تخصيصها لتسجيل المواطنين لتلقى اللقاح بها إلى 30 مركز شباب كمرحلة أولى، على أن يتم التنفيذ في 6 مراكز موزعة جغرافيا لتغطية الفيوم بالكامل.