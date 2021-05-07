الدوري المصري | نتيجة مباراة الزمالك وسموحة

تعرف على نتيجة مباراة الزمالك وسموحة فى الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الخميس 6 مايو 2021، لحساب الجولة 20 من المسابقة.

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات فى الدوري المصري عقب فوزه على ضيفه سموحة بنتيجة 2-1، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

ونجح الزمالك في التقدم مبكرا عن طريق المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 17، بعد ان حول عرضية جميلة من “شيكابالا” بضربة رأسية نموذجية داخل شباك الهاني سليمان.

لكن هدف التعادل جاء بعد ذلك بثلاث دقائق بهدف سجله لاعب الزمالك السابق وسموحة الحالي مصطفى فتحي بتصويبة ببطن القدم من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 42 نجح الزمالك في تسجيل هدفه الثاني عن طريق لاعب الوسط “طارق حامد” بتصويبة رائعة من على حدود منطقة الجزاء ذهبت فى زاوية صعبة على حارس مرمي سموحة.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 44 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، حيث استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في آخر مباراتين بعد تعادله مع كل من المقاولون العرب وبيراميدز 2-2، 1-1 على الترتيب.

من جهة أخرى، تجمد رصيد سموحة عند 28 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري.