الدوري المصري | نتيجة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري «حلول من خارج الهجوم تُعيد الحياة لموسيماني»

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز، واستضافها ملعب الاسكندرية الدولي.

استعان الاهلي بلاعبين من خارج خط الهجوم لحسم مقابلته أمام الاتحاد السكندري هما “بدر بانون ومحمد مجدي أفشة”، رغم إشراك بيتسو موسيماني للثلاثي “مروان محسن وصلاح محسن وحسين الشحات” في الخط الأمامي.

وأهدر حسين الشحات إنفرادًا صريحًا بحارس مرمى الاتحاد السكندري في الدقائق الـ 20 الأولى من اللقاء، وكاد الأهلي يدفع ثمن ضياع هذه الفرصة في أكثر من مناسبة على مدار الـ 45 دقيقة الأولى من اللقاء، لولا ضعف تركيز مهاجمي الاتحاد وسوء تمركزهم عند ارسال الكرات العرضية من اليمين أو اليسار.

وانتظر الاهلي حتى الدقيقة الخامسة من بداية الشوط الثاني للاحتفال بالهدف الأول، والذي تكفل بتسجيله نجم الدفاع “بدر بانون” إثر ركلة جزاء أحتسبت ضد المدافع الجامايكي “لوي”.

وعلى غير العادة سجل محمد مجدي أفشة برأسية في الدقيقة 55، ليُسهل المأمورية أكثر على الأهلي حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع التي شهدت تسجيل البديل “محمد الصباحي” لهدف تقليص الفارق في الدقيقة 92.

ورفع الاهلي رصيده لـ 40 نقطة من 18 مباراة بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر، بينما تراجع الاتحاد السكندري إلى المركز السادس برصيد 29 نقطة من 20 مباراة، بفارق نقطة عن غزل المحلة الخامس، وبفارق ثلاث نقاط عن المصري البورسعيدي.