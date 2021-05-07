الدوري الاوروبي | نتيجة مباراة ارسنال وفياريال في إياب نصف النهائي «الغواصات تنتقم من المدفعجية»

تعرف على نتيجة مباراة ارسنال وفياريال في إياب نصف نهائي الدوري الاوروبي، التي أقيمت على ملعب الامارات شمال العاصمة الانجليزية لندن، مساء اليوم الخميس 6 مايو 2021.

انتقم فريق الغواصات الصفراء “فياريال” من مدفعجية شمال لندن وأطاح به من نصف نهائي الدوري الاوروبي، بفضل الفوز الذي كان قد حققه في مباراة الذهاب على ملعب لا سيراميكا بنتيجة 1/2.

وانتظر فياريال 15 سنة لرد اعتباره من ارسنال الذي كان قد أطاح به من نصف نهائي دوري ابطال اوروبا 2006، بعدما هزمه بهدف كولو توريه، قبل أن تشهد مباراة الإياب إهدار الأسطورة الأرجنتينية خوان رومان ريكيلمي لركلة جزاء.

وانتهت مباراة فياريال وآرسنال على نتيجة 1/2 التي تحققت في الذهاب، حيث فرض فياريال التعادل السلبي على ارسنال خلال شوطي المباراة، مع تهديد مرمى الحارس الألماني “لينو” ببعض الفرص الخطيرة من بينها فرصة في الدقيقة الخامس عن طريق تصويبة مقوسة للاعب النيجيري شوكويزي أبعدها لينو.

وكادت شباك فياريال تتلقى هدفًا في الدقيقة 26، عندما سدد الجابوني أوباميانج كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيمن أبعد الكرة.

وخسر فياريال جهود جناحه النيجيري الطائر “شوكويزي” بسبب إصابة تعرض لها في الدقيقة 29، ليترك مكانه للاعب الإسباني الشاب يرمي بينو.

وخلال الشوط الثاني، هدد فياريال مرمى آرسنال بعدة محاولات من ركلات ثابتة لم تكتمل نظرًا لضعف تمركز المدافعين لحظة تمرير الكرات العرضية من داني باريخو.

ولاحت أكثر من فرصة خطيرة لارسنال، لعل أبرزها في الدقيقة 79 لأوباميانج حين تصدى القائم الأيمن لرأسيته، وقبلها في 74 فرصة أخرى للمدافع “هولدينج”.

وحول هولدينج عرضية جميلة نيكولاس بيبي برأسية قوية بعد ارتقاء مثالي مع باو توريس، لكن كرته مرت فوق المقص الأيمن للحارس رولي.

وبعد دقائق مرر هيكتور بيليرين عرضية رائعة على رأس أوباميانج الذي ارتقى ليضرب الكرة برأسه لكنها ارتطمت مرة أخرى في القائم الأيمن لترتد إلى المدافع راؤول ألبيول الذي شتتها من على خط المرمى في اللحظة الأخيرة.

وحاول المدير الفني لآرسنال “ميكيل آرتيتا” تنشيط خط هجومه خلال الدقائق العشر الأخيرة بإشراك لاكازيت وويليان بدلاً من أوباميانج غير المحظوظ والمدافع كيران تيرني.

من الجهة الأخرى، دفع مدرب فياريال أوناي إيمري بالمهاجم الدولي الكولومبي كارلوس باكا بدلاً من الإسباني باكو ألكاثير في الدقيقة 72، لكنه لم يضف أي جديد لخط المقدمة خلال الدقائق العشر الأخيرة.