الدوري الاوروبي | مشاهدة فيديو اهداف مباراة روما ومانشستر يونايتد «ريمونتادا فاشلة للذئاب»

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شاهد فيديو اهداف مباراة روما ومانشستر يونايتد فى الدوري الأوروبي، ضمن مباريات اليوم الخميس 6 مايو 2021، فى إياب نصف النهائي، والتي استضافها ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الايطالية.
ودع ذئاب روما بطولة الدوري الأوروبي بريمونتادا فاشلة بعدما حقق الفوز فى لقاء الإياب بعقر داره ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الايطالية أمام مانشستر يونايتد الانجليزي.
كان مانشستر يونايتد، الذي توج باللقب عام 2017، قد فاز بنتيجة 6-2 في مباراة الذهاب التي جرت في معقله (أولد ترافورد) يوم الخميس الماضي، ليظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية للبطولة، التي تجرى بمدينة جدانسك البولندية في 26 مايو الحالي، بعد فوزه بنتيجة 8-5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وودع المدرب النرويجي قبل النهائي في أربع مناسبات خلال فترته في أولد ترافورد، ورغم هزيمة اليوم في روما، صعد الفريق بسهولة للنهائي بفضل فوزه الكبير 6-2 في الذهاب الأسبوع الماضي.
وبادر يونايتد بالتسجيل عن طريق مهاجمه الأوروجواياني المخضرم إدينسون كافاني في الدقيقة 39، لكن روما انتفض مع بداية الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين عبر البوسني إيدين دزيكو وبرايان كريستانتي في الدقيقتين 57 و60 على الترتيب.
عاد كافاني لهز الشباك من جديد، عقب إحرازه الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 68، لكن نيكولا زالويسكي أعاد التقدم لروما، بتسجيله الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الدقيقة 83.
وضرب مانشستر يونايتد موعدا في النهائي مع فياريال الإسباني، الذي أطاح بأرسنال الإنجليزي في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.
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