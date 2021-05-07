الامارات | لاعب الوصل.. يستعرض «أحذيته الرياضية»

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الوصل.. يستعرض «أحذيته الرياضية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدّد لاعب الوصل، علي صالح، لقاءاته المثيرة مع جماهيره عبر حسابه على «إنستغرام»، إذ نشر صورة له وهو يستعرض (أحذيته الرياضية) من ماركة «نايك»، والتي تضمنت أشكالاً وألواناً من أحدث الموديلات التي تنتجها الشركة. واعتاد علي صالح نشر العديد من الصور الخاصة به داخل منزله، وكان آخرها مع الكلب الخاص به والذي يحظى بدلال خاص من جانب لاعب الوصل.

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