الامارات | فريق الإمارات يتعاقد مع نجم الدرّاجات الألماني فيلكس غروس

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإمارات يتعاقد مع نجم الدرّاجات الألماني فيلكس غروس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق الإمارات عن تعاقده مع نجم الدرّاجات، الألماني فيلكس غروس (22 عاماً)، بعقد لثلاث سنوات. وخاض البطل الألماني الشاب السباقات القارية في فئتي اليافعين وتحت 23 عاماً، وتمكن من تحقيق العديد من الإنجازات في 2020، حيث فاز بذهبية بطولة المطاردة الفردية، وبطولة السباقات ضد الزمن لكيلومتر واحد، فضلاً عن فوزه ببرونزية سباقات المطاردة لفرق الرجال، ضمن البطولة الأوروبية تحت 23 عاماً في فيورينزولا داردا في إيطاليا.

وقال غروس في تصريح صحافي: «سعيد جداً بهذه الفرصة المذهلة، فقد كان انضمامي إلى فريق رائع مثل فريق الإمارات حلماً صعب المنال. أنا أخوض سباقات المضمار منذ سنوات، وأعتقد أنني سأقدم أداءً متميزاً في سباقات الطرق».

من جانبه، قال مدير فريق الإمارات، يوكسان ماتين فيرنانديز، في تصريح صحافي: «يعدّ فيلكس درّاجاً شاباً موهوباً من أبرز الدرّاجين الشباب في فئته، ونأمل أن نتمكن من مساعدته في الانتقال إلى سباقات الطرق. حظينا بفرصة التعرف إليه عن كثب خلال المعسكر التدريبي بداية الموسم في أبوظبي، وقد تمكن من إبهارنا بأدائه وسلوكه المتميز. ونحن على ثقة بإمكاناته وقدراته، وسعداء بانضمامه إلينا نهاية العام بعد عودته من الألعاب الأولمبية».

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