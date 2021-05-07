اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي

حتا - كلباء 21:00

خورفكان - الفجيرة 21:00

عجمان - الشارقة 21:00

الجزيرة - العين 23:00

الوحدة - النصر 23:00

شباب الأهلي - الوصل 23:00

الظفرة - بني ياس 23:00

ليستر - نيوكاسل 23:00

سوسيداد - إلتشي 23:00

الدوري السعودي

الشباب - الهلال 22:40

التعاون - الأهلي 22:50

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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