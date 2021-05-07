الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي
حتا - كلباء 21:00
خورفكان - الفجيرة 21:00
عجمان - الشارقة 21:00
الجزيرة - العين 23:00
الوحدة - النصر 23:00
شباب الأهلي - الوصل 23:00
الظفرة - بني ياس 23:00
ليستر - نيوكاسل 23:00
سوسيداد - إلتشي 23:00
الدوري السعودي
الشباب - الهلال 22:40
التعاون - الأهلي 22:50
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