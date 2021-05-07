الامارات | الوحدة والنصر.. مواجهة «الأستاذ» و«التلميذ»

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة والنصر.. مواجهة «الأستاذ» و«التلميذ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستتوقف العلاقة بين لاعب الوحدة، السوري عمر خريبين، ومدرب النصر الأرجنتيني، رامون دياز، لنحو 90 دقيقة خلال المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم، في الجولة 25 من دوري الخليج العربي.

وتعود العلاقة بين خريبين ودياز إلى عام 2016، حينما عُين الأخير مدرباً للهلال السعودي، وتولى الإشراف على اللاعب السوري الذي تألق تحت قيادته، وكان أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب الأرجنتيني في الهلال.

وعندما رحل دياز إلى الدوري المصري لتدريب بيراميدز في موسم 2019، طلب التعاقد مع خريبين، وسجل ستة أهداف في 12 مباراة لعبها بقميص الفريق المصري.

وشاءت الأقدار أن يجتمع دياز مع خريبين في دوري الخليج العربي، لكن هذه المرة في فريقين مختلفين، الأمر الذي يجعل مباراة الوحدة والنصر تأخذ زاوية تنافسية أخرى.

ويحتل النصر حالياً المركز الرابع برصيد 45 نقطة، متساوياً مع الشارقة الذي يحتل المركز الثالث برصيد النقاط نفسه.

في المقابل، يدخل الوحدة المباراة وهو منتشٍ من نجاحه القاري، بعد أن تجاوز دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا وبلغ دور الـ16.

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