الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إحباط

يشعر لاعب أجنبي كبير بأحد أندية دوري الخليج العربي بإحباط شديد بسبب ما وصفه بتهميش المدرب له، وعدم إشراكه في مباريات مهمة.

عقد

أبدى مدرب بأحد أندية دوري الخليج العربي موافقة مبدئية لإدارة النادي بشأن تجديد عقده، والاستمرار في تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

صدمة

صدم مدرب في دوري الخليج العربي، ناديه بالتقرير الفني الذي قدمه قبل أيام، وطالب فيه بالاستغناء عن اثنين من اللاعبين الأجانب تعتبرهم الإدارة من أفضل اللاعبين في الفريق والدوري بأكمله.

علاقة

تغيرت علاقة المدرب الأجنبي مع لاعبيه للنقيض تماماً بعد فترة من التوتر شهدتها غرفة خلع الملابس، إذ يقال إن اللاعبين اشتكوا للإدارة سوء معاملة المدرب لهم في الفترة الأخيرة، ما دفع بأحد المسؤولين في النادي بالتدخل لتصفية الأجواء داخل الفريق والتنبيه على المدرب بحُسن معاملة اللاعبين.

مُهاجم

تناقلت «غروبات واتس أب»، معلومات مؤكدة عن مغادرة مهاجم شهير لناديه، والرحيل إلى نادٍ آخر، بعدما ابتعد عن المستطيل الأخضر لفترة ليست بالقليلة، مشددين على أن اللاعب وناديه الجديد بصدد وضع الرتوش الأخيرة على العقد قبل توقيعه من الطرفين.

عرض

رفض لاعب دولي عرضاً ثانياً من فريقه لتجديد عقده بشرط تخفيض راتبه، خصوصاً أنه لا يشارك أساسياً، بينما دخل اللاعب في مفاوضات مع ناديين أبديا رغبتهما في التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية.

طلب

طلبت إدارة نادٍ محترف من المدرب الحالي الانتظار لأيام قليلة لبحث تجديد عقده أو إنهاء خدماته ريثما تتضح الصورة الفنية للفريق، ووافق المدرب على الطلب.

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