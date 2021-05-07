الامارات | الفجيرة يطلب البقاء.. وخورفكان يرغب في مزيد من النقاط

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يطلب البقاء.. وخورفكان يرغب في مزيد من النقاط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف خورفكان، عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، جاره الفجيرة، ضمن الجولة الـ25 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويبلغ رصيد خورفكان 24 نقطة في المركز العاشر، بينما يحتل الفجيرة المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.

وتعد المباراة في غاية الأهمية بالنسبة للفجيرة، الذي ينافس على البقاء وبحاجة إلى جميع النقاط المتاحة حتى نهاية الموسم، فيما يتطلع خورفكان إلى جمع أعلى عدد من النقاط، على الرغم من أنه لن يستطيع أن يصل إلى أعلى من مركزه العاشر الحالي، بفارق النقاط الشاسع بينه وبين الوصل (التاسع) 34 نقطة.

وستكون المباراة الأولى للفجيرة منذ التوقف الآسيوي بعد تأجيل مباراته في الجولة الماضية مع الوحدة، بينما فاز خورفكان على الوصل 2-1.

وكان خورفكان قد فاز في مواجهة الذهاب على ملعب الفجيرة 2-1.

ويتطلع الفجيرة إلى تحقيق الفوز على خورفكان، وانتظار نتيجة مباراة عجمان مع الشارقة التي ستقام في التوقيت نفسه، وهو ما ينتظره «البرتقالي» أيضاً تمهيداً للقاء الذي سيجمع الفجيرة مع عجمان في الجولة الأخيرة، مع بقاء مباراة مؤجلة للفجيرة مع الوحدة.

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