الامارات | «كورونا» يؤجل تصفيات المونديال في إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يؤجل تصفيات المونديال في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، تأجيل مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022، التي كانت مقرراً لها الشهر المقبل، وذلك نتيجة لجائحة «كورونا». وأكد «فيفا» في بيانه أن القرار جاء بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، والأخذ في الحسبان الاضطرابات الحالية بفعل جائحة «كورونا» والحاجة إلى ضمان توفير أفضل شروط لعب لكل الفرق، تم الاتفاق على تأجيل التصفيات الإفريقية. ومن المقرر أن تقام المباريات ضمن أجندة المباريات الدولية في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 ومارس 2022.

وتشارك جميع المنتخبات الإفريقية الـ54 التابعة لـ«فيفا»، في تصفيات كأس العالم ويتأهل خمسة من بينهم للمشاركة في المونديال.

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