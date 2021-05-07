الامارات | العودة إلى «المربع الذهبي» تحفز شباب الأهلي لتخطي الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن العودة إلى «المربع الذهبي» تحفز شباب الأهلي لتخطي الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى شباب الأهلي إلى استعادة موقعه في المربع الذهبي عندما يلتقي مع الوصل في الجولة الـ 25 من دوري الخليج العربي، الساعة 11 ليلاً على استاد راشد في دبي، بينما يأمل «الإمبراطور» أن يتقدم في لائحة ترتيب الجدول.

ويمتلك شباب الأهلي في رصيده 44 نقطة في المركز الخامس، بعدما تعادل في الجولة الماضية مع بني ياس من دون أهداف، ليتراجع شباب الأهلي من المركز الثالث إلى الخامس، بينما يحتل الوصل المركز التاسع برصيد 34 نقطة، عقب خسارته من خورفكان بهدفين مقابل هدف.

ورغم ابتعاد شباب الأهلي عن المنافسة على لقب الدوري، إلا أنه يسعى إلى استعادة المركز الثالث، والحصول على فرصة التأهل إلى دوري أبطال آسيا، كما يمتلك فرصة أخرى للمشاركة في البطولة القارية، في حال فوزه على النصر في نهائي كأس رئيس الدولة.

أما الوصل فيخوض اللقاء من دون السعي للحصول على أهداف مؤثرة، خصوصاً أنه لا ينافس على المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، بينما ستكون هذه المباراة ومواجهة «الأصفر» مع الظفرة في الجولة الـ26 فرصة جيدة للمدرب البرازيلي أودير هيلمان لإعادة ترتيب أوراق الفريق، وحسم مصير اللاعبين الأجانب الأربعة، وتحديد احتياجات «الإمبراطور» استعداداً للموسم المقبل، بعدما أكدت شركة الكرة الوصلاوية تمسكها بالمدرب البرازيلي وتمديد عقده حتى يونيو 2023.

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